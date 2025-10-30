ТРАГЕДИЈА НА ГРАДИЛИШТУ Камион прегазио радника ПРЕМИНУО У БОЛНИЦИ
Н. Д. (38) погинуо је јуче на градилишту у Мостарској улици у Врању.
Како је потврдило Основно јавно тужилаштво у Врању, које води истрагу, Н. Д. је радио на градилишту када се догодила страшна несрећа.
- Возач камиона Д. Ј. (66) кретао се уназад како би истоварио шљунак, када је прегазио радника Н. Ђ. (38), који је у том тренутку излазио из шахте. Радник је, услед тешких повреда, преминуо у Здравственом центру Врање, упркос брзој интервенцији екипе Хитне помоћи - рекао је портпарол тужилаштва, Миодраг Стојановић, преноси ОК радио.
Како је додао, полиција је одмах извршила увиђај на лицу места, а по налогу тужилаштва обављено је алкотестирање возача и прикупљају се видео-записи са околних објеката ради потпуне реконструкције несреће.
Возачу Д. Ј. одређено је задржавање до 48 часова због сумње да је извршио кривично дело тешка дела против опште сигурности.