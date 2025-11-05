ТЕЛО ОСУЂЕНИКА ПРОНАЂЕНО У ТОАЛЕТУ НИШКОГ ЗАТВОРА Истрага је у току, ово су детаљи
05.11.2025. 10:14 11:18
Тело осуђеног лица пронађено је синоћ око 20 часова у тоалету вишкреветне собе у КПЗ Ниш, сазнаје "Telegrаf.rs".
Врата тоалета су била затворена једним делом уз помоћ пертле са унутрашње стране купатила због чега друга лица нису могла да уђу о чему су обавестила стражу која је одмах дошла у собу.
- У складу са законском процедуром, одмах су обавештени полиција, која је обавила увиђај, Више јавно тужилаштво, Хитна помоћ, чија екипа лекара је дошла у завод, као и породица осуђеника. Тело је упућено на обдукцију - кажу из Управе за извршење кривичних санкција за "Telegraf.rs".
Како сазнајемо, осуђеник је био на извршењу казне затвора због напада на службено лице у вршењу службене дужности у трајању од 4 године.