ТЕЛО ОСУЂЕНИКА ПРОНАЂЕНО У ТОАЛЕТУ НИШКОГ ЗАТВОРА Истрага је у току, ово су детаљи

05.11.2025. 10:14 11:18
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
a
Фото: Pixabay.com

Тело осуђеног лица пронађено је синоћ око 20 часова у тоалету вишкреветне собе у КПЗ Ниш, сазнаје "Telegrаf.rs".

Врата тоалета су била затворена једним делом уз помоћ пертле са унутрашње стране купатила због чега друга лица нису могла да уђу о чему су обавестила стражу која је одмах дошла у собу.


- У складу са законском процедуром, одмах су обавештени полиција, која је обавила увиђај, Више јавно тужилаштво, Хитна помоћ, чија екипа лекара је дошла у завод, као и породица осуђеника. Тело је упућено на обдукцију - кажу из Управе за извршење кривичних санкција за "Telegraf.rs".

Како сазнајемо, осуђеник је био на извршењу казне затвора због напада на службено лице у вршењу службене дужности у трајању од 4 године. 

(Telegraf.rs)

