few clouds
30°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРОВАЛА МУШКАРЦЕ УМЕСТО ДА ИМ ВРАТИ ДУГ Тужилаштво тражи 40 година робије за Душанку

23.09.2025. 15:24 15:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com / dnevnik.rs

БЕОГРАД: У Вишем суду у Београду данас је за 6. октобар заказано изрицање пресуде Душанки Тодоровић, оптуженој да је лековима покушала да убије два старија мушкарца, којима је дуговала новац.

Више јавно тужилаштво у Београду је у завршним речима предложило суду да Тодоровић осуди на казну затвора од 40 година, што је максимална казна затвора по тада важећем закону, док је одбрана тражила ослобађајућу пресуду.

Тодоровић се на терет стављају два кривична дела тешко убиство у покушају из користољубља и на подмукао начин, јер се сумња да је у новембру 2019. године већом количиним лекова тровала двојицу мушкараца из Железника да не би морала да им врати новац који је од њих раније позајмила.

Сумња се да је 1. новембра 2019. године Драгиши ставила у пасуљ неколико таблета бромазепама, након чега се он онесвестио, а пронашла га је ћерка, после чега је хоспитализован.

Тодоровић је, како се сумња, са њим била у емотивној вези и од њега је позајмила око 5.000 евра, али му новац није враћала иако јој је то тражио.

Други покушај тешког убиства тровања Тодоровић је извела 25. новембра 2019. године. 

Сумња се да је у Железнику Чедомиру ставила више таблета бромазепама у пиће.

Њега је пронашао унук у бесвесном стању, после чега је хоспитализован.

покушај убиства тровање суђење
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај