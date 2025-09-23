ТРОВАЛА МУШКАРЦЕ УМЕСТО ДА ИМ ВРАТИ ДУГ Тужилаштво тражи 40 година робије за Душанку
БЕОГРАД: У Вишем суду у Београду данас је за 6. октобар заказано изрицање пресуде Душанки Тодоровић, оптуженој да је лековима покушала да убије два старија мушкарца, којима је дуговала новац.
Више јавно тужилаштво у Београду је у завршним речима предложило суду да Тодоровић осуди на казну затвора од 40 година, што је максимална казна затвора по тада важећем закону, док је одбрана тражила ослобађајућу пресуду.
Тодоровић се на терет стављају два кривична дела тешко убиство у покушају из користољубља и на подмукао начин, јер се сумња да је у новембру 2019. године већом количиним лекова тровала двојицу мушкараца из Железника да не би морала да им врати новац који је од њих раније позајмила.
Сумња се да је 1. новембра 2019. године Драгиши ставила у пасуљ неколико таблета бромазепама, након чега се он онесвестио, а пронашла га је ћерка, после чега је хоспитализован.
Тодоровић је, како се сумња, са њим била у емотивној вези и од њега је позајмила око 5.000 евра, али му новац није враћала иако јој је то тражио.
Други покушај тешког убиства тровања Тодоровић је извела 25. новембра 2019. године.
Сумња се да је у Железнику Чедомиру ставила више таблета бромазепама у пиће.
Њега је пронашао унук у бесвесном стању, после чега је хоспитализован.