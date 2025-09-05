overcast clouds
ТУГА, ТЕЛО ПРОНАЂЕНО У САВИ КОД СРЕМСКЕ РАЧЕ: Сумња се да је реч о несталом младићу

05.09.2025. 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Пинк
Фото: Dnevnik.rs

Ватрогасци-спасиоци су данас око 17.30 часовас из реке Саве, код Сремске Раче, извукли тело за сада неидентификованог мушкарца.

Према незваничним информацијама из села, од јутрос је била покренута потрага за младићем рођеним 1995. године, који се претходне вечери није вратио кући.

На лице места изашли су припадници Ватрогасно-спасилачке јединице са чамцима, као и полиција, која је обавила увиђај. Званична идентификација и узрок смрти биће утврђени након обдукције.

Мештани наводе да је породица јутрос пријавила нестанак, а потом је организована и потрага уз помоћ полиције и ватрогасаца.

За сада нема потврде да је тело пронађено у Сави управо нестали младић, али се истрага у том правцу наставља.

Pink.rs/Marija Radić

