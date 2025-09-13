УДАРИО ЈЕ И ПОБЕГАО! Возач „пежоа“ оборио жену (65) у Сурчину, полиција у потрази за починиоцем
Тешка саобраћајна незгода догодила се јутрос око 8 часова у насељу Сурчин, у Војвођанској улици, у којој је повређена жена старости 65 година.
Како Телеграф.рс сазнаје, незгода се догодила када је возач аутомобила марке "пежо", из непознатог разлога, ударио пешака и потом се удаљио са лица места, не пруживши помоћ повређеној.
На лице места одмах су изашле полицијске патроле, које су обезбедиле место несреће и извршиле увиђај, а сведоци догађаја дали су детаљан опис возила и возача.
Хитна помоћ је на лицу места пружила помоћ и она је превезена у Ургентни центар, где је збринута и утврђено је да њено стање није животно угрожено. У току је даља дијагностика и мониторинг њеног здравственог стања.
У току је интензиван рад на идентификацији и проналаску починиоца. Истрага је у току, а полиција је расписала потрагу за осумњиченим.