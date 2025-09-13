overcast clouds
29°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УДАРИО ЈЕ И ПОБЕГАО! Возач „пежоа“ оборио жену (65) у Сурчину, полиција у потрази за починиоцем

13.09.2025. 14:37 14:42
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: pixyabay.com

Тешка саобраћајна незгода догодила се јутрос око 8 часова у насељу Сурчин, у Војвођанској улици, у којој је повређена жена старости 65 година.

Како Телеграф.рс сазнаје, незгода се догодила када је возач аутомобила марке "пежо", из непознатог разлога, ударио пешака и потом се удаљио са лица места, не пруживши помоћ повређеној.

На лице места одмах су изашле полицијске патроле, које су обезбедиле место несреће и извршиле увиђај, а сведоци догађаја дали су детаљан опис возила и возача.

Хитна помоћ је на лицу места пружила помоћ и она је превезена у Ургентни центар, где је збринута и утврђено је да њено стање није животно угрожено. У току је даља дијагностика и мониторинг њеног здравственог стања.

У току је интензиван рад на идентификацији и проналаску починиоца. Истрага је у току, а полиција је расписала потрагу за осумњиченим.

 

сурчин повређена жена несрећa
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај