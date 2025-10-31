broken clouds
УХАПШЕН ЛОПОВ У ФУТОГУ! Полиција га затекла са украденим акумулаторима и кантом нафте

31.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Canva, ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Д. Д. (1972) из околине града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка крађа.

Полиција га је, након дојаве власника, затекла у кругу једне фирме у Футогу, где је, како се сумња, покушао да однесе четири акумулатора и канту нафте, саопштила је ПУ Нови Сад.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

