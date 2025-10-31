УХАПШЕН ЛОПОВ У ФУТОГУ! Полиција га затекла са украденим акумулаторима и кантом нафте
31.10.2025. 12:12 12:16
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Д. Д. (1972) из околине града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка крађа.
Полиција га је, након дојаве власника, затекла у кругу једне фирме у Футогу, где је, како се сумња, покушао да однесе четири акумулатора и канту нафте, саопштила је ПУ Нови Сад.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.