УХАПШЕН СИН КОЈИ ЈЕ НОЖЕМ ИЗБО МАЈКУ Свађа која је могла да се заврши трагедијом
28.10.2025. 08:33 08:57
Полиција у Раковици ухапсила је Ф. Р. под сумњом да је синоћ избо мајку у кући, сазнаје "Telegraf.rs".
Р. Р. је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар у Београду где су јој констатоване лаке телесне повреде.
Незванично, син ју је након свађе кухињским ножем посекао по телу и глави.
Након напада он је побегао и ухапшен је у оближњој кладионици.
О случају је обавештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду.