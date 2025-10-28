clear sky
УХАПШЕН СИН КОЈИ ЈЕ НОЖЕМ ИЗБО МАЈКУ Свађа која је могла да се заврши трагедијом

28.10.2025. 08:33
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
1
Фото: Canva/Ilustracija

Полиција у Раковици ухапсила је Ф. Р. под сумњом да је синоћ избо мајку у кући, сазнаје "Telegraf.rs".

Р. Р. је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар у Београду где су јој констатоване лаке телесне повреде.


Незванично, син ју је након свађе кухињским ножем посекао по телу и глави. 

Након напада он је побегао и ухапшен је у оближњој кладионици. 

О случају је обавештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

(Telegraf.rs)

