УХАПШЕН ТЕМЕРИНАЦ Полиција нашла дрогу и оружје
15.09.2025. 14:37 14:40
Припадници Министарства унутрашњих послова у Темерину ухапсили су Р. С. (1985) из овог места, због постојања основа сумње да je учиниo кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Осумњичен је и за недозвољену производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, саопштила је новосадска полиција.
Претресом куће осумњиченог и помоћних просторија, полиција је пронашла десет пакетa амфетамина, марихуану и пушку.
Р. С. је одређено задржавање до 48 сати, а надлежни судија му је, након саслушања, одредио притвор у трајању до 30 дана.