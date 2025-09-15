clear sky
УХАПШЕН ТЕМЕРИНАЦ Полиција нашла дрогу и оружје

15.09.2025. 14:37
Пише:
Дневник
Извор:
темерин
Фото: Tanjug

Припадници Министарства унутрашњих послова у Темерину ухапсили су Р. С. (1985) из овог места, због постојања основа сумње да je учиниo кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Осумњичен је и за недозвољену производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, саопштила је новосадска полиција.

Претресом куће осумњиченог и помоћних просторија, полиција је пронашла десет пакетa амфетамина, марихуану и пушку. 

Р. С. је одређено задржавање до 48 сати, а надлежни судија му је, након саслушања, одредио притвор у трајању до 30 дана.

 

