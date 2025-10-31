ЗЛАТНИ WC ИДЕ НА АУКЦИЈУ! 10 милиона долара почетна цена, ЕВО ДА ЛИ СМЕ ДА СЕ КОРИСТИ?
ЛОНДОН: Аукцијска кућа Сотбис саопштила је да ће 18. новембра у Њујорку на продају понудити скулптуру италијанског уметника Мауриција Kателана под називом "Америка" - у потпуности функционалан тоалет израђен од чистог злата.
Почетна цена биће одређена према вредности 101,2 килограма злата од којег је дело направљено, што тренутно износи око 10 милиона долара, навео је Сотбис, преноси AP.
Златни водокотлић, који је уметник описао као сатирични коментар о богатству и једнакости, идентичан је оном који је 2019. године украден из палате Бленхајм у Енглеској.
Тај оригинал до данас није пронађен, а полиција верује да је вероватно истопљен.
"Америка" ће бити изложена у новом седишту аукцијске куће у згради Бројер у Њујорку од 8. новембра до дана аукције.
Посетиоци ће моћи да је разгледају, али, како је истакнуто у саопштењу, не и да је користе.
Kателан је познат по провокативним радовима, укључујући скулптуру "Kомичар" - банану залепљену траком за зид, која је 2024. године продата за 6,2 милиона долара, и скулптуру Хитлера - "Он", која је продата за 17,2 милиона долара.