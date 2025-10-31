few clouds
31.10.2025.
Нови Сад
МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ У ПОСЕТИ НЕГОТИНУ Разговарала са привредницима ово краја, сви послују у плусу ЕВО ШТА ЈЕ НАЈАВИЛА

31.10.2025. 14:58 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
neg
Фото: Министарство привреде

Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић посетила је Неготин, где се састала са привредницима тог краја.

-Ово је нешто што ће постати пракса у периоду пред нама, округли столови по окрузима, али и великим градовима и општинама као и у руралним подручјима. Разговараћемо о томе како Министарство привреде и Влада може додатно да подстакне развој привредне активности. Данас смо имали прилику, председник општине и ја, да разговарамо са представницима привредних компанија, које упошљавају преко 2.500 људи. То су све привредници који послују у плусу, који запошљавају. Посебни осврт је данас био на образовним профилима у техничким школама на територији Неготина. Да овде унапредимо нове профиле када је у питању средњошколски систем, али и да помогнемо да изађу на велика тржишта. Неке компаније већ послују на великим тржиштима, на пример Кине. Имали смо и произвођаче вина, али и две које се баве превозом путника. Очекујем да ћемо са министром Дејаном Вуком Станковићем, министарком Софронијевић и министром Гламочићем у наредном периоду доћи, да видимо како да отклонимо неке проблеме. Нису то неки конкретни проблеми, него просто захтевају нашу већу ангажованост - рекла је Месаровић.

n
Фото: Министарство привреде

Месаровић је позвала све привреднике да буду део великог Бизнис форума који ће се одржати 2. и 3. децембра у Скопљу.

-Вођени политиком Александра Вучића који је обезбедио излазак на велика тржишта, следи наш пут у Кину, где ћемо се поново представити. Од Нове године ћемо имати посете афричким земљама, које су посетиле већ нашу земљу. Једна завидна привредна активност у Неготину. Сви имају потребу за додатном радном снагом - навела је Месаровић.

 

