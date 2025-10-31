УКП ПРИВЕО ЈОШ ЈЕДНО ЛИЦЕ Ухапшен осумњичени за помагање Бачулову у завери! Планирао да лажно оптужи Вучића за тровање
31.10.2025. 15:03 15:24
БЕОГРАД: Припадници Управе криминалистичке полиције су у Београду по налогу београдског Вишег јавног тужилаштва ухапсили Д. Ц, због сумње да је помагао раније ухапшеном Миши Бачулову, који је, како се сумња, хтео да лажира своје тровање и да за то оптужи председника Александра Вучића и врх државе у циљу ескалације насиља, сазнаје Танјуг.
План Бачулова и Д.Ц. био је, како Танјуг сазнаје, да симулирају тешко тровање за које би оптужили председника и државни врх, а које наводно тровање и његове последнице би довеле до ескалације насиља на протесту у Новом Саду који је заказан за 1. новембар.
Крајњи циљ ове диверзије, како се сумња, био је рушење државе и насилна смена власти.