few clouds
19°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УКП ПРИВЕО ЈОШ ЈЕДНО ЛИЦЕ Ухапшен осумњичени за помагање Бачулову у завери! Планирао да лажно оптужи Вучића за тровање

31.10.2025. 15:03 15:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Припадници Управе криминалистичке полиције су у Београду по налогу београдског Вишег јавног тужилаштва ухапсили Д. Ц, због сумње да је помагао раније ухапшеном Миши Бачулову, који је, како се сумња, хтео да лажира своје тровање и да за то оптужи председника Александра Вучића и врх државе у циљу ескалације насиља, сазнаје Танјуг.

План Бачулова и Д.Ц. био је, како Танјуг сазнаје, да симулирају тешко тровање за које би оптужили председника и државни врх, а које наводно тровање и његове последнице би довеле до ескалације насиља на протесту у Новом Саду који је заказан за 1. новембар.

Крајњи циљ ове диверзије, како се сумња, био је рушење државе и насилна смена власти.

 

миша бачулов Хапшење
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај