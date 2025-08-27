Ухапшени осумњичени за насиље НА ПРОТЕСТУ У ВРБАСУ
НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Врбасу ухапсили су З. М. (50) из Врбаса и Б. Б. (32) из Новог Сада, осумњичене да су 12. августа у Врбасу на непријављеном јавном скупу испред Српске напредне странке гађали камењем полицију и присталице СНС.
Они су осумњичени за извршење кривичног дела насилничко понашање на јавном скупу, саопштено је из Полицијске управе у Новом Саду.
Како се сумња, они су, 12. августа, на непријављеном јавном скупу, испред просторија Српске напредне странке у Врбасу, камењем, флашама и пиротехничким средствима гађали полицијске службенике, као и присталице СНС., истакли су у МУП-у Србије
Том приликом, повређено је више полицијских службеника, а оштећене су и просторије странке и Општине Врбас.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сомбору, против осумњичених ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.