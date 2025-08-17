light rain
21°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС У ЕЧКИ Ауто покосио две бициклисткиње, једна погинула, друга тешко повређена

17.08.2025. 08:00 08:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Једна особа је погинула у саобраћајној несрећи која се синоћ догодила у Ечки, селу надомак Зрењанина, сазнаје “Дневник”.

Полицијској управи у Зрењанину је у суботу, око 20.25 часова, пријављено да се у Ечки догодила саобраћајна несрећа када је аутомобил налетео на две бициклисткиње. 

Том приликом, једна жена је од задобијених повреда преминула на лицу места, док је друга пребачена у Ургентни центар зрењанинске болнице. Код ње су констатоване тешке телесне повреде.

Припадници саобраћајне полиције су изашли на лице места и обавили увиђај. Тренутно се утврђују све околности које су довеле до овог несрећног случаја.

ечка саобраћајна несрећа полицијска управа зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај