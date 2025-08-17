УЖАС У ЕЧКИ Ауто покосио две бициклисткиње, једна погинула, друга тешко повређена
17.08.2025. 08:00 08:03
Једна особа је погинула у саобраћајној несрећи која се синоћ догодила у Ечки, селу надомак Зрењанина, сазнаје “Дневник”.
Полицијској управи у Зрењанину је у суботу, око 20.25 часова, пријављено да се у Ечки догодила саобраћајна несрећа када је аутомобил налетео на две бициклисткиње.
Том приликом, једна жена је од задобијених повреда преминула на лицу места, док је друга пребачена у Ургентни центар зрењанинске болнице. Код ње су констатоване тешке телесне повреде.
Припадници саобраћајне полиције су изашли на лице места и обавили увиђај. Тренутно се утврђују све околности које су довеле до овог несрећног случаја.