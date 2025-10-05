overcast clouds
ЧЕТВОРО ДЕЦЕ СПАСЕНО ИЗ ПОЖАРОМ ЗАХВАЋЕНЕ КУЋЕ Храбре комшије реаговале пре доласка ватрогасаца

05.10.2025.
Дневник
Танјуг
Четворо деце спасено је у суботу из пожаром захваћене куће у Владиславцима поред Осијека, саопштила је данас Јавна ватрогасна јединица Чепин.

У саопштењу се наводи да је пожар у кући, у којој су се налазила деца, пријављен у суботу, нешто пре 18 сати, а пре доласка ватрогасаца, деца су спасена храбром реакцијом двојице комшија, преноси Хина. 

Радници Хитне медицинске помоћи збринули су четворо малолетне деце и двоје родитеља на даљње претраге у осјечки Клинички болнички центар, истичу чепински ватрогасци.

Хитном интервенцијом у којој је учествовало више од 20 ватрогасаца ЈВП Чепин и околних добровољних ватрогасних друштава, са шест ватрогасних возила, пожар је успешно угашен и спречено је ширење ватре на другу кућу, која је спојена истим зидом.

