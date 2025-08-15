clear sky
УЖАС! ТЕШКО ПОВРЕЂЕН ДЕЧАК (7) КОД ВЛАДИЧИНОГ ХАНА Малишан сишао са тракторске приколице, ударила га кола

15.08.2025. 14:27
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас, Курир
Саобраћајна несрећа у којој је повређено седмогодишње дете пријављена је полицији у Владичином Хану у четвртак у 19.30 часова, потврђено је Куриру у ПУ Врање.

Према наводима полиције, на општинском путу у селу Прибој, општина Владичин Хан, дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једно дете задобило тешке телесне повреде.

Лекарска помоћ детету је указана најпре у Здравственом центру Врање одакле је транспортовано у УКЦ Ниш.

- Дете је збринуто у УКЦ Ниш на Одељењу дечје ортопедске хирургије - потврђено је Куриру из ПУ Врање.

Како се сазнаје од очевидаца, дечак је тешке телесне повреде задобио када је нагло сишао са тракторске приколице.

- Кретао се трактор са прикључним возилом ручне израде и онда се зауставио како би дете сишло са прикључног возила. Трактор је био заустављен на коловозу. Наишло је друго путничко возило из супротног правца. Возач је успорио кретање како би се мимоишао са трактором и уочио је пешака, возача трактора који је зауставио трактор. У том тренутку са прикључног возила наглим покретом је изашло дете и онда је дошло до контакта са возилом - наводе очевици.

Према незваничним сазнањима, повређено дете има седам година и са територије Београда је.

 

 

владичин хан повређен дечак саобраћајна несрећа
Извор:
Србија данас, Курир
Пише:
Дневник
Вести Хроника
