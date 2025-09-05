ВАТРОГАСЦИ СТИГЛИ, АЛИ НИСУ МОГЛИ НИШТА Џип који припада породици Веље Илића плануо испред кафића у Атеници
05.09.2025. 13:36 13:42
Луксузни џип марке БМW изгорео је синоћ на паркингу испред једног кафића у чачанском насељу Атеница, у непосредној близини Основне школе „Свети Сава“.
На лице места су одмах стигли ватрогасци, али нису могли пуно да ураде јер је пожар затечен у разбукталој фази.
– Предњи део аутомобила је потпуно изгорео иако су ватрогасци дали све од себе. Како смо чули, ово возило припада члановима породице Велимира Илића, бившег министра и лидера Нове Србије. Да ли џип вози његов син или неко други, нисмо баш сигурни – каже за РИНУ један од мештана.
Даљом истрагом и вештачењима биће утврђено шта је довело до овог пожара, да ли је изазван кваром на инсталацијама или је подметнут.