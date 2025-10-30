scattered clouds
22°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПРОТИВ ФИНАНСИЈСКОГ КРИМИНАЛА Ухапшено 9 особа, претреси на више локација; Ево за шта се сумњиче

30.10.2025. 13:01 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
танјуг
Коментари (0)
нај
Фото: Дневник

По налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал полицијски службеници МУП Републике Србије, Дирекције полиције - УКП - СБПОК – Одељења за сузбијање организованог финансијског криминала лишили су слободе девет лица и то: С.П., Д.В., М.В., Р.Б., Г.М., В.И., Н.П., С.Б и Н.Б због постојања основа сумње да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела и кривично дело недозвољен промет акцизних производа.

Осумњиченима се ставља на терет да су у временском периоду од 1. фебруара до 30. октобра 2025. године на територији Београда супротно одредбама Закона о акцизама неовлашћено ставили у промет више од 12.000 боксова цигарета - разних марки које нису биле обележене контролним акцизним маркицама, без одговарајуће пропратне документације и плаћања прописаних акциза остваривши на тај начин знатну имовинску корист.

Претреси на више локација на територији Београда су у току, а осумњичени ће уз кривичну пријаву бити спроведени у Јавно тужилаштво за организовани криминал где ће бити саслушани.

Ускоро опширније...

 

Хапшење
Извор:
танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај