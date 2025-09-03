(ВИДЕО) НЕВИЂЕНА ТУЧА У БЕОГРАДУ Због паркинг места настао хаос СЕВАЛЕ ПЕСНИЦЕ И МОТКЕ
03.09.2025. 18:30 18:47
Жестока туча догодила се догодила у београдском насељу Медаковић.
Према наводима са друштвених мрежа, физички обрачун се десио због паркинг места, а у тучи је учествовало неколико мушкараца.
На снимку који је објавила Инстаграм страница Сербиа ливе се види како је једна група мушкараца пришла другој, а онда су међусобно почели да се бију. Један мушкарац је чак узео дрвену мотку, оборио другог мушкарца на хаубу аутомобила, а онда је почео да га удара по глави.
Истог мушкарца су толико пребили да је на крају завршио на земљи, а од силине удараца се преврнуо у најближу рупу.
За сада нису познати идентитети актера овог немилог догађаја.
Снимак погледајте ОВДЕ