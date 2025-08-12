(ВИДЕО) Повређена 4 полицајца ОГЛАСИО СЕ МУП НАКОН ИНЦИДЕНТА У ВРБАСУ И БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
12.08.2025. 23:47 23:51
Министарство унутрашњих послова саопштило је вечерас да су четири полицајца повређена током протеста у Врбасу и Бачкој Паланци.
Током непријављених окупљања у Врбасу и Бачкој Паланци за сада су повређена четири полицијска службеника Полицијске управе у Новом Саду међу којима и заменик начелника ове полицијске управе. Припадници полиције повређени су у кордону који је раздвајао протестанте од присталица Српске напредне странке који су стајали испред страначких просторија док су протестанти нападали исте. Испред просторија СНС окупили су се протестанти који су различитим предметима гађали присталице ове странке и припаднике полиције - саопштио је МУП.