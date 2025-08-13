clear sky
(ВИДЕО) ХАОС НА АУТО-ПУТУ: Возило завршило на крову, саобраћај успорен!

13.08.2025. 09:15 09:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Саобраћајна незгода догодила се на ауто-путу, код места Липовица у близини Лесковца, а у смеру ка Београду. Још увек није познато стање учесника.

На друштвеним мрежама објављен је узнемирујући снимак на ком се види аутомобил преврнут на кров.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Према првим незваничним информацијама, возач аутомобила је изгубио контролу над возилом и преврнуо се.

Није познато да ли у удесу има повређених, а полиција и Хитна помоћ су на лицу места.

Саобраћај је обезбеђен и ствара се мањи застој.

 

Вести Хроника
