(ВИДЕО) ХАОС НА АУТО-ПУТУ: Возило завршило на крову, саобраћај успорен!
13.08.2025. 09:15 09:22
Саобраћајна незгода догодила се на ауто-путу, код места Липовица у близини Лесковца, а у смеру ка Београду. Још увек није познато стање учесника.
На друштвеним мрежама објављен је узнемирујући снимак на ком се види аутомобил преврнут на кров.
Према првим незваничним информацијама, возач аутомобила је изгубио контролу над возилом и преврнуо се.
Није познато да ли у удесу има повређених, а полиција и Хитна помоћ су на лицу места.
Саобраћај је обезбеђен и ствара се мањи застој.