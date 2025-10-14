overcast clouds
(ВИДЕО) ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ! Ауто слетео са пута у канал и преврнуо се!

14.10.2025. 14:07 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
(Блиц, backapalankadesavanja and 192_rs)
najnovija
Фото: Дневник

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас код Бачке Паланке када је возило слетело са пута.

Како преноси инстаграм страница 192, саобраћајна несрећа се догодила на путу између Гајдобре и Бачке Паланке, а аутомобил је са пута слетео директно у канал.

Како се може видети на снимку ауто је завршио преврнут на једну страну.

За сада није познато стање учесника несреће, а на овој деоници пута нема застоја.

 

