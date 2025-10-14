(ВИДЕО) ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ! Ауто слетео са пута у канал и преврнуо се!
14.10.2025. 14:07 14:57
Коментари (0)
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас код Бачке Паланке када је возило слетело са пута.
Како преноси инстаграм страница 192, саобраћајна несрећа се догодила на путу између Гајдобре и Бачке Паланке, а аутомобил је са пута слетео директно у канал.
Како се може видети на снимку ауто је завршио преврнут на једну страну.
За сада није познато стање учесника несреће, а на овој деоници пута нема застоја.