16.09.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) УХАПШЕНА ТРОЈИЦА На протесту напали двојицу Новосађана

16.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: screenshot

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Ж. Ђ. (1978) из околине Зрењанина, Н. А. (2004) из Новог Сада и Р. П. (1978) и Д. К. (1964) из околине Бачке Паланке, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело насилничко понашање.

Сумња се да су они јуче, на непријављеном јавном окупљању у Новом Саду, вређали двојицу Новосађана, а затим једног од њих физички напали и оборили на земљу.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

