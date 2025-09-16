(ВИДЕО) УХАПШЕНА ТРОЈИЦА На протесту напали двојицу Новосађана
16.09.2025. 12:41 12:52
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Ж. Ђ. (1978) из околине Зрењанина, Н. А. (2004) из Новог Сада и Р. П. (1978) и Д. К. (1964) из околине Бачке Паланке, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело насилничко понашање.
Сумња се да су они јуче, на непријављеном јавном окупљању у Новом Саду, вређали двојицу Новосађана, а затим једног од њих физички напали и оборили на земљу.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени основном јавном тужиоцу у Новом Саду.