(ФОТО) Возачи, опрез! ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА АУТО-ПУТУ „МИЛОШ ВЕЛИКИ“ КОД ЛАЈКОВЦА Обустављен саобраћај у смеру ка Чачку
09.09.2025. 16:32 17:01
УБ: На ауто-путу „Милош Велики“, на деоници Уб–Лајковац, око 5 километара пре петље Лајковац у правцу ка Чачку, дошло је до саобраћајне незгоде.
Због тога се саобраћај на овом делу пута одвија искључиво зауставном траком.
Екипе надлежних служби налазе се на терену, а јавност ће бити обавештена чим саобраћај буде нормализован - потврђено је за РИНУ у ЈП "Путеви Србије.
Возачима се саветује да буду опрезни, смање брзину и поштују упутства саобраћајне полиције.