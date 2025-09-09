few clouds
(ФОТО) Возачи, опрез! ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА АУТО-ПУТУ „МИЛОШ ВЕЛИКИ“ КОД ЛАЈКОВЦА Обустављен саобраћај у смеру ка Чачку

09.09.2025. 16:32 17:01
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

УБ: На ауто-путу „Милош Велики“, на деоници Уб–Лајковац, око 5 километара пре петље Лајковац у правцу ка Чачку, дошло је до саобраћајне незгоде.

Због тога се саобраћај на овом делу пута одвија искључиво зауставном траком.

Екипе надлежних служби налазе се на терену, а јавност ће бити обавештена чим саобраћај буде нормализован - потврђено је за РИНУ у ЈП "Путеви Србије.

Возачима се саветује да буду опрезни, смање брзину и поштују упутства саобраћајне полиције.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

