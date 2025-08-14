ВОЗИО ПИЈАН И НУДИО МИТО Београђанин ухапшен на Цетињу након напада на полицајца и покушаја бекства
Цетињска полиција ухапсила је држављанина Србије који је управљао возилом под дејством алкохола, а затим понудио мито и напао полицајца, саопштено је данас из Управе полиције (УП).
"Полицијски службеници Одељења безбедности Цетиње су 14. августа око 1 сат иза поноћи, у месту Забрђе, на магистралном путу Цетиње-Будва, контролисали путничко моторно возило којим је управљао В. В. (49) из Београда, за којег је извршеним алкотестирањем утврђено да је управљао возилом под дејством 2,53 g/kg алкохола у организму. Након што је именованом лицу од стране полицијског службеника саопштено да ће бити лишен слободе због прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, В. В. је, у покушају да избегне даље полицијске мере и радње, полицијском службенику понудио новац у износу од 150 евра", истиче се у саопштењу, преносе Вијести.
Из УП су додали да када покушај држављанина Србије није уродио плодом и када му је постало јасно да ће бити ухапшен, прво је покушао да трчећим кораком побегне са лица места, а када је сустигнут и спречен у бекству уз употребу физичке снаге од стране полицијског службеника, физички је напао полицијског службеника гурајући га рукама у пределу груди и пружајући активни отпор.
"Полицијски службеник је затим употребом физичке снаге савладао лице В. В. који је након тога доведен у просторије Одељења безбедности Цетиње. Приликом стављања под контролу лица, полицијски службеник је задобио лаке телесне повреде које су констатоване лекарским извештајем, док лице В. В. није задобило повреде. О догађају је обавештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Цетињу, који се изјаснио да се у поступцима В. В. стичу битни елементи кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности и кривичног дела давање мита и наложио полицијским службеницима да се В. В. лиши слободе и да му се, уз кривичну пријаву, приведе на даљу надлежност", казали су из УП.
