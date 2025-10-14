overcast clouds
ЗА ПОКУШАЈ УБИСТВА ТРОЈИЦЕ ПОЛИЦАЈАЦА 20 ГОДИНА ЗАТВОРА Новосадска апелација потврдила првостепену пресуду Димитрију Станковићу

14.10.2025. 13:49 15:05
Пише:
Дневник
Извор:
Д. Николић
Фото: Д. Николић

Апелациони суд у Новом Саду потврдио је првостепену пресуду новосадског Вишег суда којом је Новосађанин Димитрије Станковић (46) осуђен на на максималну јединствену казну затвора у трајању од 20 година.

Станковић је оглашен кривим јер је 21. октобра 2020. године, у новосадском насељу Салајка, у Улици Саве Ђисалова код кућног броја 2Б, са умишљајем покушао да лиши живота инспектора новосадске полиције Уроша Никића, задавши му ножем 11 убодних рана по рукама и ногама. 

Окривљени је Никићу нанео тешке телесне повреде опасне по живот, а потом одузео службени пиштољ и пуцао на двојицу полицијских службеника који су дошли по Никићевом позиву. Након тога, Станковић улази у полицијско возило и удаљава се са лица места. У Партизанској улици налеће колима на стуб, краде торбицу из полицијског возила и бежи.

Фото: Д. Николић

Председник Великог судског већа судија Ивана Јосифовић приликом образлагања првостепене пресуде, 30. октобра прошле године, је истакла је да је Станковић кривична дела, која му се стављају на терет, починио у стању када је могао да схвати значај свог дела и са умишљајем.

Димитрије Станковић је на почетку суђења признао да је 21. октобра 2020. године, у Улици Саве Ђисалова у Новом Саду, ножем-скакавцем избо мушкарца, за кога, како је рекао, није знао да је полицијски инспектор

Средином септембра, Апелациони суд у Новом Саду је донео пресуду којом је одбио као неосноване жалбе Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, окривљеног и његовог браниоца и потврдио првостепену пресуду.

У образложењу своје одлуке, другостепени суд је навео да је доказни поступак спроведен без битних повреда, те да је првостепени суд правилно и потпуно утврдио чињенично стање и окривљеног огласио кривим за наведена кривична дела, а за изведене правне закључке дао ваљане разлоге у образложењу побијане пресуде, као и да је изречена казна затвора адекватна личности учиниоца и степену друштвене опасности извршених кривичних дела.

Иначе, Димитрије Станковић је на почетку суђења признао да је 21. октобра 2020. године, у Улици Саве Ђисалова у Новом Саду, ножем-скакавцем избо мушкарца, за кога, како је рекао, није знао да је полицијски инспектор. Међутим, оштећени Урош Никић, који је у том тренутку био са колегом Слободаном Дрманцем, приликом сведочења рекао је да су се они легитимисали и рекли да су полицајци. 

 

Апелациони суд у Новом Саду тешко убиство у покушају пресуда
Извор:
Д. Николић
Пише:
Дневник
Вести Хроника
