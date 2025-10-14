ЗА ПОКУШАЈ УБИСТВА ТРОЈИЦЕ ПОЛИЦАЈАЦА 20 ГОДИНА ЗАТВОРА Новосадска апелација потврдила првостепену пресуду Димитрију Станковићу
Апелациони суд у Новом Саду потврдио је првостепену пресуду новосадског Вишег суда којом је Новосађанин Димитрије Станковић (46) осуђен на на максималну јединствену казну затвора у трајању од 20 година.
Станковић је оглашен кривим јер је 21. октобра 2020. године, у новосадском насељу Салајка, у Улици Саве Ђисалова код кућног броја 2Б, са умишљајем покушао да лиши живота инспектора новосадске полиције Уроша Никића, задавши му ножем 11 убодних рана по рукама и ногама.
Окривљени је Никићу нанео тешке телесне повреде опасне по живот, а потом одузео службени пиштољ и пуцао на двојицу полицијских службеника који су дошли по Никићевом позиву. Након тога, Станковић улази у полицијско возило и удаљава се са лица места. У Партизанској улици налеће колима на стуб, краде торбицу из полицијског возила и бежи.
Председник Великог судског већа судија Ивана Јосифовић приликом образлагања првостепене пресуде, 30. октобра прошле године, је истакла је да је Станковић кривична дела, која му се стављају на терет, починио у стању када је могао да схвати значај свог дела и са умишљајем.
Средином септембра, Апелациони суд у Новом Саду је донео пресуду којом је одбио као неосноване жалбе Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, окривљеног и његовог браниоца и потврдио првостепену пресуду.
У образложењу своје одлуке, другостепени суд је навео да је доказни поступак спроведен без битних повреда, те да је првостепени суд правилно и потпуно утврдио чињенично стање и окривљеног огласио кривим за наведена кривична дела, а за изведене правне закључке дао ваљане разлоге у образложењу побијане пресуде, као и да је изречена казна затвора адекватна личности учиниоца и степену друштвене опасности извршених кривичних дела.
Иначе, Димитрије Станковић је на почетку суђења признао да је 21. октобра 2020. године, у Улици Саве Ђисалова у Новом Саду, ножем-скакавцем избо мушкарца, за кога, како је рекао, није знао да је полицијски инспектор. Међутим, оштећени Урош Никић, који је у том тренутку био са колегом Слободаном Дрманцем, приликом сведочења рекао је да су се они легитимисали и рекли да су полицајци.