  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
Задобио тешке повреде опасне по живот! СРБИН ДОЖИВЕО УДАР ОД 15.000 ВОЛТИ Хеликоптером ХИТНО пребачен у болницу СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У НЕМАЧКОЈ

02.09.2025. 23:05 23:09
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
несрећа
Фото: pexels.com

Држављанин Србије тешко је повређен у инциденту током извођења радова на железници у близини Хајгер-Цехселдена у Немачкој.

Он је хеликоптером спасилачке службе хитно пребачен у болницу у Дуизбургу.

Како преносе немачки медији, инцидент се догодио јуче у 13:45 у близини Хајгер-Цехселдена у округу Лан-Дил у централном Хесену, саопштила је Савезна полиција.

Према извештају, неколико радника изводило је радове на обезбеђивању косине у близини железничке пруге. Грађевински радници налазили су се око десет метара изнад земље, а самим тим и изнад надземних водова.

Медији сазнају да је реч о 56-годишњем држављанину Србије који је наводно бацио метар низ падину.

Метар је дошао у контакт са надземним водом и Србин је доживео струјни удар, наводи се у саопштењу полиције.

Грађевинац је задобио тешке повреде опасне по живот. Спасилачки хеликоптер је у најкраћем року слетео на место несреће и брзо превезао радника у специјалистичку клинику у Дуизбургу.

Остали радници, који су били сведоци несреће, претрпели су огроман шок и то у толикој мери да су морали добити психолошку помоћ, пише Телеграф.

"Пруга на којој се инцидент догодио била је потпуно затворена од 13:45 до 20:20 часова", додаје се у полицијском саопштењу. Укупно осам возова је каснило. Истрага о инциденту је у току.

Због инцидента, Савезна полиција била је приморана да изда опште упозорење немачким грађанима: "Ваздушни водови железнице носе напон од 15.000 волти. Надземни водови су увек под напоном, чак и када воз не саобраћа."

 

струјни удар повређен радник српски радници
Вести Хроника
