Задобио тешке повреде опасне по живот! СРБИН ДОЖИВЕО УДАР ОД 15.000 ВОЛТИ Хеликоптером ХИТНО пребачен у болницу СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У НЕМАЧКОЈ
Држављанин Србије тешко је повређен у инциденту током извођења радова на железници у близини Хајгер-Цехселдена у Немачкој.
Он је хеликоптером спасилачке службе хитно пребачен у болницу у Дуизбургу.
Како преносе немачки медији, инцидент се догодио јуче у 13:45 у близини Хајгер-Цехселдена у округу Лан-Дил у централном Хесену, саопштила је Савезна полиција.
Према извештају, неколико радника изводило је радове на обезбеђивању косине у близини железничке пруге. Грађевински радници налазили су се око десет метара изнад земље, а самим тим и изнад надземних водова.
Медији сазнају да је реч о 56-годишњем држављанину Србије који је наводно бацио метар низ падину.
Метар је дошао у контакт са надземним водом и Србин је доживео струјни удар, наводи се у саопштењу полиције.
Грађевинац је задобио тешке повреде опасне по живот. Спасилачки хеликоптер је у најкраћем року слетео на место несреће и брзо превезао радника у специјалистичку клинику у Дуизбургу.
Остали радници, који су били сведоци несреће, претрпели су огроман шок и то у толикој мери да су морали добити психолошку помоћ, пише Телеграф.
"Пруга на којој се инцидент догодио била је потпуно затворена од 13:45 до 20:20 часова", додаје се у полицијском саопштењу. Укупно осам возова је каснило. Истрага о инциденту је у току.
Због инцидента, Савезна полиција била је приморана да изда опште упозорење немачким грађанима: "Ваздушни водови железнице носе напон од 15.000 волти. Надземни водови су увек под напоном, чак и када воз не саобраћа."