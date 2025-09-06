scattered clouds
(ФОТО) ЗАСТРАШУЈУЋЕ СЦЕНЕ НА МИШЕЛУКУ Посипао уље по путу како би изазвао несреће? Проклизао један мотоциклиста ВОЗАЧИ ОПРЕЗ

06.09.2025. 07:37 07:47
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
најновија
Фото: Дневник

Застрашујућу сцену снимили су синоћ Новосађани на Мишелуку!

На делу пута кроз Мишелук појавила се нова опасност за возаче – како се сумња, непозната особа намерно просипа уље или слично клизаво средство на кривини, како би изазвала саобраћајне незгоде, преноси Инстаграм страница 192.

Према незваничним информацијама с терена, један мотоциклиста је већ проклизао на тој деоници, срећом без тежих последица. Грађани упозоравају возаче да буду изузетно опрезни и да прилагоде брзину кретања, посебно при проласку кроз кривине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Апел возачима: Уколико приметите сличне ситуације или имате информације о особи која просипа уље, одмах обавестите полицију.

Вести Хроника
