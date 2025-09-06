(ФОТО) ЗАСТРАШУЈУЋЕ СЦЕНЕ НА МИШЕЛУКУ Посипао уље по путу како би изазвао несреће? Проклизао један мотоциклиста ВОЗАЧИ ОПРЕЗ
06.09.2025. 07:37 07:47
Застрашујућу сцену снимили су синоћ Новосађани на Мишелуку!
На делу пута кроз Мишелук појавила се нова опасност за возаче – како се сумња, непозната особа намерно просипа уље или слично клизаво средство на кривини, како би изазвала саобраћајне незгоде, преноси Инстаграм страница 192.
Према незваничним информацијама с терена, један мотоциклиста је већ проклизао на тој деоници, срећом без тежих последица. Грађани упозоравају возаче да буду изузетно опрезни и да прилагоде брзину кретања, посебно при проласку кроз кривине.
Апел возачима: Уколико приметите сличне ситуације или имате информације о особи која просипа уље, одмах обавестите полицију.