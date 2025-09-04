У НАРЕДНИХ ГОДИНУ ДАНА БИЋЕ РЕШЕН ПРОБЛЕМ СУВОДОЛСКОГ ПОТОКА Захтеван подухват препородиће привреду Ниша, а ево на чему ће бити посебан акценат
04.09.2025. 13:40 13:46
Суводолски поток биће измештен у наредних годину дана. Поток који је често плавио Брзи Брод, насеље код Ниша, сада ће бити потпуно уређен.
Радови су започели почетком јула, а изводиће се у четири фазе.
Ново корито Суводолског потока дефинисано је природним каменом, док ће доњи део корита бити бетонски. Посебан акценат биће на заштити изворишта Медијана, једног од неколико из којих се Ниш снабдева пијаћом водом.
Суводолски поток више неће пролазити кроз центар насеља, а Град Ниш има у плану изградњу нове саобраћајнице, коју мештани желе.
Такође, ова саобраћајница помоћи ће привреду града на југу и значити трима фабрикама.
Овај пројекат у потпуности финансира Министарство привреде, са 280 милиона динара.