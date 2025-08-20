overcast clouds
24 СЕДАМ: Блокадери каменицама и увредама напали у Руми Ненада Боровића

20.08.2025. 21:08 21:14
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam
borović
Фото: Printscreen/YouTube/novosadskatelevizija

Кућа покрајинског посланика Српске напредне странке (СНС) Ненада Боровића постала је мета напада блокадера.

Како преноси 24 седам, блокадери су га напали испред куће, гађали каменицама и упућивали најгнусније увреде на рачун његове породице и њега. 

"Овакви напади на породице посланика неће проћи некажњено - закон и правда деловаће брзо и одлучно", наводи овај портал.

Иначе, Боровић је члан посланичке групе "Александар Вучић - Војводина не сме да стане", као и члан одбора за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности покрајине. 

Боровић је и председник Одбора за буџет и финансије. 

24 седам објавио је да се у Руми вечерас окупило око 2.000 грађана који су устали против блокадера који месецима уназад малтретирају грађане Србије.

Извор:
24 sedam
Пише:
Дневник
Вести Политика
