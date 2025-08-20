24 СЕДАМ: Блокадери каменицама и увредама напали у Руми Ненада Боровића
Кућа покрајинског посланика Српске напредне странке (СНС) Ненада Боровића постала је мета напада блокадера.
Како преноси 24 седам, блокадери су га напали испред куће, гађали каменицама и упућивали најгнусније увреде на рачун његове породице и њега.
"Овакви напади на породице посланика неће проћи некажњено - закон и правда деловаће брзо и одлучно", наводи овај портал.
Иначе, Боровић је члан посланичке групе "Александар Вучић - Војводина не сме да стане", као и члан одбора за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности покрајине.
Боровић је и председник Одбора за буџет и финансије.
24 седам објавио је да се у Руми вечерас окупило око 2.000 грађана који су устали против блокадера који месецима уназад малтретирају грађане Србије.