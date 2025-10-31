34 ГОДИНЕ ОД ПОЧЕТКА ХРВАТСКЕ АКЦИЈЕ "ОТКОС 10" Линта тражи да се напокон покрене истрага за злочине над Србима
БЕОГРАД: Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта изјавио је да је на данашњи дан 1991. године почела злочиначка акција хрватских паравојних и полицијских снага „Откос 10“ чији је циљ био протеривање српског народа са подручја Грубишног Поља и Источне Билогоре, и апеловао на покретање истраге и подизање оптужница против одговорних.
У питању је простор у троуглу који чине Бјеловар, Дарувар и Вировитица на коме је живело бројно српско становништво, наводи се у саопштењу.
"Пре, током и после злочиначке акције 'Откос', која је десила пре 34 године, страдало је најмање 67 Срба. Од тог броја погубљен је 41 цивил. Током неколико дана протерано је око 4.000 Срба из 23 билогорска села и део из још 15 насеља која су углавном била насељена Србима", наводи Линта.
Цивили су погубљени клањем или ватреним оружјем након пребијања и мучења, а неколицина их је спаљена после извршеног злочина, истиче Линта и додаје да је међу страдалим војницима и цивилима, осим Срба, било и Хрвата, Мађара и осталих пореклом из мешовитих бракова.
По завршетку злочиначке акције ликвидирани су преостали Срби и уследило је планско пљачкање, паљење и минирање српских кућа и православних цркава у Растовцу и Доњој Рашеници које су саграђене крајем 17. и почетком 18. века, наводи Линта.
Он указује да је за злочине у источној Билогори одговарао само Вељко Марић, кога је Веће за ратне злочине у Београду осудило на 12 година затвора због убиства једног српског цивила.
Српско Тужилаштво је, додаје, отворило истрагу протв Марића за ликвидацију још двојице Срба и мучење једног српског цивила, а Марић је у јуну 2105. године изручен Хрватској на издржавање казне где има статус хероја због суђења у Србији.
Линта истиче да Хрватска није наставила кривични поступак против Марића за убиство још двојице Срба већ га је пустила на условну слободу.
Линта апелује на Тужилаштво за ратне злочине Србије да покрене истрагу и подигне оптужнице против одговорних за монструозне злочине над Србима пре, током и после злочиначке акције „Откос 10“, наводи се у саопштењу.