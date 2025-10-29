clear sky
АМЕРИКА СКИНУЛА ЗАБРАНЕ СРБИМА! САД укинуле санкције Додику, Цвијановићевој и Стевандићу

29.10.2025. 15:23 15:27
TANJUG/FOTO SRNA/ BORISLAV ZDRINJA
Фото: TANJUG/FOTO SRNA/ BORISLAV ZDRINJA

БАЊАЛУКА: Министарство финансија САД избрисало је са листе санкционисаних председника Милорада Додика, српског члана Председништва Жељку Цвијановић.

Санкције су скинуте председнику НСРС Ненаду Стевандићу и осталима којима су санкције биле уведене у претходном периоду.

Раније овог месеца укинуте су америчке санкције за четири особе из Републике Српске.

Министарство финансија САД-а је избрисало са листе санкционисаних Данијела Драгичевића, Јелену Пајић Баштинац, Горана Раковића и Дијану Миланковић, објављено је на званичној страници Министарства.

