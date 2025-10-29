АМЕРИКА СКИНУЛА ЗАБРАНЕ СРБИМА! САД укинуле санкције Додику, Цвијановићевој и Стевандићу
29.10.2025. 15:23 15:27
Коментари (0)
БАЊАЛУКА: Министарство финансија САД избрисало је са листе санкционисаних председника Милорада Додика, српског члана Председништва Жељку Цвијановић.
Санкције су скинуте председнику НСРС Ненаду Стевандићу и осталима којима су санкције биле уведене у претходном периоду.
Раније овог месеца укинуте су америчке санкције за четири особе из Републике Српске.
Министарство финансија САД-а је избрисало са листе санкционисаних Данијела Драгичевића, Јелену Пајић Баштинац, Горана Раковића и Дијану Миланковић, објављено је на званичној страници Министарства.