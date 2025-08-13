АСОЦИЈАЦИЈА НОВИНАРА СРБИЈЕ: Кукавички напад на новинарку Бранку Лазић у Новом Саду је свестан покушај убиства НОВИНАРИ У СРБИЈИ НЕЋЕ БИТИ МЕТЕ
13.08.2025. 22:23 22:30
Асоцијација новинара Србије реаговала је због срамног напада на новинарку Бранку Лазић, који се вечерас догодио у Новом Саду.
-Асоцијација новинара Србије најоштрије осуђује кукавички напад на новинарку Бранку Лазић, коју су у Новом Саду блокадерски насилници погодили каменом у главу током рада. Ово је свесни покушај убиства и брутални напад на слободу медија. Захтевамо хитну идентификацију, хапшење и максималне законске казне за починиоце. Свако одлагање значи саучесништво. Новинари у Србији неће бити мете – доста је насиља - стоји у саопштењу.