АСОЦИЈАЦИЈА НОВИНАРА СРБИЈЕ: Кукавички напад на новинарку Бранку Лазић у Новом Саду је свестан покушај убиства НОВИНАРИ У СРБИЈИ НЕЋЕ БИТИ МЕТЕ

13.08.2025. 22:23 22:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
анс
Фото: Асоцијација новинара Србије

Асоцијација новинара Србије реаговала је због срамног напада на новинарку Бранку Лазић, који се вечерас догодио у Новом Саду.

-Асоцијација новинара Србије најоштрије осуђује кукавички напад на новинарку Бранку Лазић, коју су у Новом Саду блокадерски насилници погодили каменом у главу током рада. Ово је свесни покушај убиства и брутални напад на слободу медија. Захтевамо хитну идентификацију, хапшење и максималне законске казне за починиоце. Свако одлагање значи саучесништво. Новинари у Србији неће бити мете – доста је насиља - стоји у саопштењу.

 

напади
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
