БИЋЕ ДОБРИХ ВЕСТИ, БАШ ДОБРИХ Председник Вучић са шетње против блокада послао јасну поруку: Биће људи веома задовољни! Ево када ћемо чути нове вести

07.09.2025. 19:10 19:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
vucic
Фото: Скриншот Информер тв

Председник Србије Александар Вучић истакао је током шетње против блокада, са грађанима у Борчи, да Србију очекује још добрих вести.

-Биће добрих вести, баш добрих. Биће људи веома задовољни. Чућете за десетак дана- нагласио је председник и додао:

-Људи се ослобађају страха. Немају резервну отаџбину, желе да раде, да се крећу. То не можете да победите. Нису грађани дошли због мене, већ због Србије, своје деце.

Подсећамо, шетња грађана против блокада тренутно траје у 120 места у нашој земљи, а ево како то изгледа у Каћу: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Александар Вучић
Вести Политика
