(ФОТО) АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ УПУТИЛА ПОРУКУ ПОСЛЕ МИРНИХ ШЕТЊИ ШИРОМ СРБИЈЕ: "Показујемо право лице Србије – љубав, толеранцију и подршку нормалном животу!"
Министарка привреде Адријана Месаровић, огласила се на свом Инстаграм налогу поводом мирних шетњи које су одржане данас широм Србије.
„Вечерас из градова и општина шаљемо поруку јединства и снаге! Показујемо право лице Србије – љубав, толеранцију и подршку нормалном животу!
Широм Србије, у преко 110 места, грађани су се окупили у мирним шетњама да јасно кажу – доста је блокада и насиља, хоћемо да живимо и радимо у миру, да наша деца расту у стабилној и успешној Србији!
Непрегледне колоне људи вечерас су доказ да покушаји блокадера насилника нису унели раздор, већ су нас још више зближили и ујединили. Уједињени смо у борби за наш град, нашу отаџбину и будућност свих грађана.
Од севера до југа, од истока до запада, Србија је данас поручила да подржава политику председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем – јер желимо нове инвестиције, фабрике и радна места, веће плате и пензије и сигурну будућност.
Не дамо Србију!
Живела наша отаџбина!“, поручила је Месаровић у објави.