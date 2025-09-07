light rain
(ФОТО) АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ УПУТИЛА ПОРУКУ ПОСЛЕ МИРНИХ ШЕТЊИ ШИРОМ СРБИЈЕ: "Показујемо право лице Србије – љубав, толеранцију и подршку нормалном животу!"

07.09.2025. 21:27 21:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: printscreen/Instagram/Adrijana Mesarovic

Министарка привреде Адријана Месаровић, огласила се на свом Инстаграм налогу поводом мирних шетњи које су одржане данас широм Србије.

„Вечерас из градова и општина шаљемо поруку јединства и снаге! Показујемо право лице Србије – љубав, толеранцију и подршку нормалном животу!

Широм Србије, у преко 110 места, грађани су се окупили у мирним шетњама да јасно кажу – доста је блокада и насиља, хоћемо да живимо и радимо у миру, да наша деца расту у стабилној и успешној Србији!

Непрегледне колоне људи вечерас су доказ да покушаји блокадера насилника нису унели раздор, већ су нас још више зближили и ујединили. Уједињени смо у борби за наш град, нашу отаџбину и будућност свих грађана.

Од севера до југа, од истока до запада, Србија је данас поручила да подржава политику председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем – јер желимо нове инвестиције, фабрике и радна места, веће плате и пензије и сигурну будућност.

Не дамо Србију!
Живела наша отаџбина!“,  поручила је Месаровић у објави.

адријана месаровић шетња министарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
