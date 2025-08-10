clear sky
"ТО СУ АНТИСРПСКИ НАСИЛНИЦИ КОЈИ СЕЈУ МРЖЊУ" Министарка Адријана Месаровић о брисању тробојки и нападу на грађане у Новом Саду: "Хоће да нас поделе, да изазову братоубилачки рат"

10.08.2025. 11:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović
Фото: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

Подпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић реаговала је на дешавања у свом родном граду, истакавши да је ужаснута брисањем српских застава и противљењем изградњи цркве на Лиману.

-Како назвати оне којима сметају српске тробојке, који уништавају и фарбају српске заставе по новосадском насељу Лиман. Какви су то људи? Какве су то комшије? Добронамерни сигурно нису! То су антисрпски насилници који сеју мржњу и ударају на све српско, и покушавају да изазову међунационалне сукобе и дестабилизују Војводину. Они не презају ни око чега, уништавају српске заставе, провоцирају и нападају младиће који су јутрос кренули да врате српске заставе.

Ужаснута сам оним што групица насилних блокадара покушава да изазове у мом Новом Саду, па и да ,,забране” изградњу православног храма на Лиману. Српска традиција и српска тробојка су увек били и биће Нови Сад, понос наше Српске Атине у којој је свако добронамерaн добродошао.

Да ли је нормално да њима само сметају ознаке српства, а да им сви остали графити нису спорни, да нема „спорног“ графита у Новом Саду, већ ове „грађане“ узнемиравају само они са црвеном, плавом и белом бојом – бојама заставе Србије?

Ја живим у Републици Србији, мој родни град је Град Нови Сад. По националности сам Српкиња и поштујем све грађане Србије. Шта ови раде? Хоће да нас поделе, да изазову братоубилачки рат, да направе „санџачки сценарио“ у Новом Саду? Нећемо им то никад дозволити! - поручила је министарка Месаровић.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
