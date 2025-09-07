light rain
СУДАР У БЛИЗИНИ АЕРОДРОМА "НИКОЛА ТЕСЛА" Огромна гужва на ауто-путу ПОЛИЦИЈА НА ЛИЦУ МЕСТА

07.09.2025. 21:50 21:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
YT
Фото: Youtube Printscreen

На ауто-путу у близини аеродрома Никола Тесла у Београду вечерас је дошло до саобраћајне несреће, због које се створила саобраћајна гужва, сазнаје Тан‌југ.

У удесу, који се догодио после искључења за аутопут, у смеру ка Београду, учествовала су два возила и један мотор.

Због судара, на ауто-путу се створила велика гужва у саобраћају.
 

На лице места дошле су патроле полиције.
 

Није познато да ли има повређених.

саобраћајна несрећа сурчин ауто-пут
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
