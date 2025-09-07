СУДАР У БЛИЗИНИ АЕРОДРОМА "НИКОЛА ТЕСЛА" Огромна гужва на ауто-путу ПОЛИЦИЈА НА ЛИЦУ МЕСТА
07.09.2025. 21:50 21:53
Коментари (0)
На ауто-путу у близини аеродрома Никола Тесла у Београду вечерас је дошло до саобраћајне несреће, због које се створила саобраћајна гужва, сазнаје Танјуг.
У удесу, који се догодио после искључења за аутопут, у смеру ка Београду, учествовала су два возила и један мотор.
Због судара, на ауто-путу се створила велика гужва у саобраћају.
На лице места дошле су патроле полиције.
Није познато да ли има повређених.