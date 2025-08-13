БИРАЊЕ ВИШЕНАЦИОНАЛНИХ СРЕДИНА ЗА ИЗАЗИВАЊЕ НЕРЕДА НИЈЕ СЛУЧАЈНО Гојковић: Никад нисмо били сложнији у одлуци да бранимо Србију од сепаратиста и злих намера
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић истакла је гостијући на информер телевизији да је блокадери насиљем неће постићи ништа, као ни да бирање вишенационалних средина за изазивање нереда није случајно.
-Мета блокадера је АП Вojводина од самог почетка блокадерског насиља које гледамо на улицама Србије већ месецима, јер су у својим главама ту нашли тле да развијају своје сепаратистичке идеје, али морају да схвате да је Војводина Србија и да насиљем неће постићи ништа -изјавила је председница Гојковић приликом гостовања на Информер ТВ.
Упорно бирање вишенационалних средина за изазивање нереда, како је рекла Гојковић, није случајно.
-Радује ме то што је и словачки премијер јасно изнео свој став, осудивши блокадерско дивљање у Бачком Петровцу. Својим махнитим понашањем блокадери су успели да хомогенизују СНС, странку са највећем поверењем у Србији. Ми никад нисмо били сложнији у одлуци да бранимо Србију од сепаратиста и злих намера, па самим тим и страначке просторије. То није пука одбрана зидова и прозора, већ одбрана слободе и политичког плурализма. Уједно, бранићемо и све симболе Србије и показати народно јединство на великом скупу у Новом Саду - поручила је Гојковићева.