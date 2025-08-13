clear sky
БИРАЊЕ ВИШЕНАЦИОНАЛНИХ СРЕДИНА ЗА ИЗАЗИВАЊЕ НЕРЕДА НИЈЕ СЛУЧАЈНО Гојковић: Никад нисмо били сложнији у одлуци да бранимо Србију од сепаратиста и злих намера

13.08.2025. 12:14 12:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић истакла је гостијући на информер телевизији да је блокадери насиљем неће постићи ништа, као ни да бирање вишенационалних средина за изазивање нереда није случајно.

-Мета блокадера је АП Вojводина од самог почетка блокадерског насиља које гледамо на улицама Србије већ месецима, јер су у својим главама ту нашли тле да развијају своје сепаратистичке идеје, али морају да схвате да је Војводина Србија и да насиљем неће постићи ништа -изјавила је председница Гојковић приликом гостовања на Информер ТВ.

Упорно бирање вишенационалних средина за изазивање нереда, како је рекла Гојковић, није случајно.

-Радује ме то што је и словачки премијер јасно изнео свој став, осудивши блокадерско дивљање у Бачком Петровцу. Својим махнитим понашањем блокадери су успели да хомогенизују СНС, странку са највећем поверењем у Србији. Ми никад нисмо били сложнији у одлуци да бранимо Србију од сепаратиста и злих намера, па самим тим и страначке просторије. То није пука одбрана зидова и прозора, већ одбрана слободе и политичког плурализма. Уједно, бранићемо и све симболе Србије и показати народно јединство на великом скупу у Новом Саду - поручила је Гојковићева.

 

