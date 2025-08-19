clear sky
21°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЛОКАДЕРИ НЕМАЈУ НИКАКАВ ПЛАН СЕМ РУШЕЊА И ПАЉЕЊА Месаровић: Борићемо се против свих оних који желе зло нашем народу и нашој отаџбини ПОБЕДИЋЕ СРБИЈА

19.08.2025. 22:57 23:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић вечерас се прудруђила грашаниам испред Народне скупштине и поручила да ће се борити против оних који желе да униште Србију.

-Они немају никакав план, осим удари, руши, запали. Покушавају да нам униште Србију, да блокирају будућност свих њених грађана. Не дамо! Борићемо се против свих оних који желе зло нашем народу и нашој отаџбини  - навела је Месаровић.

Месаровић је истакла да ће се борити радом и резултатима, доследно следећи политику председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем. 

-Победићемо и ово зло! Победиће наша Србија - поручила је Месаровић. 

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај