БЛОКАДЕРИ НЕМАЈУ НИКАКАВ ПЛАН СЕМ РУШЕЊА И ПАЉЕЊА Месаровић: Борићемо се против свих оних који желе зло нашем народу и нашој отаџбини ПОБЕДИЋЕ СРБИЈА
19.08.2025. 22:57 23:06
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић вечерас се прудруђила грашаниам испред Народне скупштине и поручила да ће се борити против оних који желе да униште Србију.
-Они немају никакав план, осим удари, руши, запали. Покушавају да нам униште Србију, да блокирају будућност свих њених грађана. Не дамо! Борићемо се против свих оних који желе зло нашем народу и нашој отаџбини - навела је Месаровић.
Месаровић је истакла да ће се борити радом и резултатима, доследно следећи политику председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем.
-Победићемо и ово зло! Победиће наша Србија - поручила је Месаровић.