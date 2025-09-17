БЛОКАДЕРИ ОПЕТ НАЈАВЉУЈУ ВЕЛИКО НАСИЉЕ, ДРЖАВА ЋЕ МОРАТИ ДА БУДЕ СПРЕМНА ДА НЕ ДОЗВОЛИ РУШЕЊЕ! Лидер СНС Вучевић о покушају Мајдана у Србији: Правиће злоупотребу трагедије
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на Пинк говорио је о покушају изазивања Мајдана у Србији, најавама насиља блокадера те изјавио да држава неће дозволити рушење система.
-Мислим да је у контексту овога свега што раде блокадери, опет најављују велико насиље, то је потврда о чему је државно руководство причали. Нисам изненађен да се спрема тај сценарио. Биће покушаја за насиљем. Правиће злоупотребу трагедије, 16 изгубљених људских живота, да то монополизују. Држава ће морати да буде спремна, да се не дозволи рушење државе. Ми ако сада изгубимо државу нећемо је повратити деценијама које су пред нама. Ово је пре свега порука и свим грађанима Србије и овима што долазе с десном спектра, који мисле да не чувамо довољно Косову и Метохији и не водимо рачуна о Републици Српској, с овим би морали да знају у чему учествују. И да не буду сутра изненађени ако неки Динко Грухоњић или Мариника Тепић дођу на власт. За мене је шокантна слика да видите заставу са ликом Исуса Христа која предводи напад на срспку полицију да би увели Динка Грухоњића на тај факултет. Да не поверује човек шта се дешава. А тај исти Грухоњић каже да никад неће дозволити да је изгради црква на Лиману. Онда би се они чудили како нису знали, све је превара до преваре, као и приче о бајкерима, ветеранима. Ово је борба против државе. Биће избори за шест, дванаест месеци, па ће бирати грађани. Ово је питање опстанка државе, ово је одбрана суверенитета Србије - рекао је Милош Вучевић гостујући на Телевизији Пинк.