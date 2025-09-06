БЛОКАДЕРИ ПЛАНИРАЈУ УПАД И КРАЂУ ОРУЖЈА ИЗ КАСАРНЕ У НОВОМ САДУ На друштвеним мрежама осванула порука са детаљним упутством ОВО ЈЕ ЈЕЗИВИ ПЛАН

На друштвеним мрежама, преноси Курир, "Подршка студентима" осванула је језива порука са детаљним упутствима за упад у касарну у Новом Саду. У поруци се наводи тачна рута, положај стражара и шта се налази у магацинима, уз позив на крађу оружја и напад на војни објекат.

"Лиман 4. Из правца Студентског дома према касарни RRF наилази се на обезбеђење - жицу, где се налази само један стражар. Видећете амфибијска возила и камионе са понтонским мостовима. Са десне стране су магацини са наоружањем - мале, једноспратне зграде. Од улаза у саму касарну до прве зграде има око 20 метара. Ту се налази лично наоружање, највише АК-47, шкорпиони и пиштољи за лично наоружање официра, све у сандуцима. На сваком сандуку пише шта се налази унутра. Најважније од свега - осим тог стражара, нема никога ко може да вас уочи. Три сандука АК-47 и три сандука муниције. То је једини начин против ове бруке. Нико не може да вас примети, јер се у близини налази полигон који се користи дању, док војска ноћу спава на сасвим другом крају", пише у поруци коју преноси Курир.

Поруку можете видети ОВДЕ.