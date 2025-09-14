overcast clouds
БЛОКАДЕРИ ПРЕРУШЕНИ У ПАОРЕ ПРЕТЕ НОВИМ ПРОТЕСТИМА Са одборничких листа право на улице под маском земљорадника

14.09.2025. 14:23
Пише:
Дневник
Извор:
НС Уживо
Илустрација, Дневник, Канва
Фото: Илустрација, Дневник, Канва

Блокаде норманог живота трају скоро годину дана. За то време исти актери виђени су у разним издањима, од улога професора и студената, преко "обичног народа", позната лица сада су у роли "незадовољних паора" пише портал НС Уживо.

Како се наводи, грађани су схватили да се исти појединци појављују на бокадама и протестним шетњама, готово сваки пут у некој новој улози. Чињеница да група опозиционара жарко жели да се инфилтрира у редове блокадера, наишла је на револт, како оних који блокирају, тако и оних који желе нормализацију свакодневице и мир на улицама наше земље.

Новосадски портал довео  је у везу глумце са улица и оне који их финансирају, пружају подршку и дају инструкције.

Интернетом данима круже позиви разних удружења пољопривредника и њихових активиста са циљем да се наредне седмице блокирају путеви у више градова. Као повод за овакву акцију, наводи се подршка студентима и њиховим захтевима, иако су исти давно испуњени.

Ко су лажни паори и организације које позивају на блокаде, а ко особе које из сенке њима управљују, прочитајте ОВДЕ.

 

НС Уживо

опозиција блокаде протести
Извор:
НС Уживо
Пише:
Дневник
Вести Политика
