overcast clouds
23°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БРАЋА СЕ ПОТУКЛА ИСПРЕД СЕОСКЕ КАФАНЕ Млађи старијем разбио главу стакленом флашом

14.09.2025. 13:47 13:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Полиција у Обреновцу је ухапсила Н. П. (24) због насиља у породици.

Он је лишен слободе у суботу, након што је у пијаном стању физички напао свог брата испред једног угоститељског објекта у селу Грабовац.

Како сазнаје Телеграф, до инцидента је дошло после свађе када је осумњичени у више наврата ударио свог старијег брата Н. П. (32) и то стакленом флашом. Задао му је више удараца у главу.

Старији брат је том приликом задобио лакше телесне повреде и хитно је збринут у здравственој установи.

Полиција у Обреновцу је осумњиченом одредила задржавање до 48 сати и поднела пријаву за насиље у породици.

Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

насиље у породици браћа напад
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај