БРАЋА СЕ ПОТУКЛА ИСПРЕД СЕОСКЕ КАФАНЕ Млађи старијем разбио главу стакленом флашом
14.09.2025. 13:47 13:49
Коментари (0)
Полиција у Обреновцу је ухапсила Н. П. (24) због насиља у породици.
Он је лишен слободе у суботу, након што је у пијаном стању физички напао свог брата испред једног угоститељског објекта у селу Грабовац.
Како сазнаје Телеграф, до инцидента је дошло после свађе када је осумњичени у више наврата ударио свог старијег брата Н. П. (32) и то стакленом флашом. Задао му је више удараца у главу.
Старији брат је том приликом задобио лакше телесне повреде и хитно је збринут у здравственој установи.
Полиција у Обреновцу је осумњиченом одредила задржавање до 48 сати и поднела пријаву за насиље у породици.
Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.