ХАКЕРИ ИЗВЕЛИ ВЕЛИКИ САЈБЕР НАПАД Лични подаци више од милион грађана Шведске објављени на даркнету

14.09.2025. 13:20 13:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)

Лични подаци више од милион грађана Шведске објављени су на даркнету, изјавио је експерт за сајбер безбедност Карл Емил Ника, преносе данас шведски медији.

Томе је претходио сајбер упад у августу на чијој мети су се нашли системи фирме Миљодата која опрема чак 80 одсто шведских локалних заједница системима за управљање људским ресурсима, преноси национална телевизија СВТ.

Том приликом украдени су подаци грађана, као што су лични идентификациони бројеви, адресе, бројеви телефона и легитимације запослених.

Сви ови подаци сада су објављени на даркнету, одвојеном делу интернета којем може да се приступи само помоћу специјалног софтвера.

“Најопасније је то што ће извршиоци сајбер напада сада почети да контактирају појединце и покушати да их преваром наведу да дају још информација”, казао је Ника за СВТ.

Хакерска група Datacarry преузела је јуче одговорност за сајбер напад, тражећи 1,5 биткоина, или око 150.000 евра, како не би објавила личне податке грађана.

Очигледно је да уцена није успела, тако да је група данас објавила ове податке, преноси СВТ.

