ПРЕТИ ЛИ НАМ ГЛОБАЛНА КАТАСТРОФА?
"РАТ СТИЖЕ У ЕВРОПУ, ОВО ЈЕ ПОСЛЕДЊЕ ЛЕТО МИРА" Црне прогнозе историчара из Немачке запалиле континент
Немачки војни историчар и професор Сонке Најцел изазвао је велику забринутост широм Европе, изјавом да би лето 2025. могло бити последње мирно лето за континент, јер се предвиђа могући ратни сукоб који би имао катастрофалне глобалне последице.
Најцел сматра да НАТО мора да се припреми за најгори сценарио, док се многи аналитичари фокусирају на Русију као главну претњу због рата у Украјини. Он упозорава да је немачка војска, Бундесвер, дисфункционална и да би било потребне радикалне реформе, али да Берлин вероватно неће предузети довољно корака.
Препоручује фокус на три кључне области: одбрану од беспилотних летелица, противваздушну одбрану и производњу муниције.
Додатни ризик представља непредвидљива Кина, која појачава војни притисак на Тајван. Војни аналитичар Стефан Најман истиче да кинеска војска непрекидно одржава буку на обали Тајвана, што би могло охрабрити председника Си Ђинпинга да покрене напад у сенци украјинског сукоба.
Пекинг одувек тврди да је Тајван део Кине, упркос чињеници да острво функционише као независна држава са сопственом владом. Последњих година, Кина је интензивирала војне вежбе у близини, укључујући симулације блокада, поморских и ваздушних напада на кључну инфраструктуру, са циљем застрашивања Тајвана и демонстрације своје моћи. Кина је више пута претила силом ако се Тајван прогласи независним, користећи најновију технологију као што су носачи авиона и борбени авиони.
Тајван, као одговор, појачава своју одбрану и војну спремност, али остаје у великој мери зависан од америчке подршке. Сједињене Државе имају законску обавезу из 1979. године да обезбеде Тајвану средства за самодбрану, а у последње време су повећале војно присуство у региону и продају оружја. Амерички министар одбране Пит Хегсет најавио је пакет за „убедљиво одвраћање“, што значи да ће САД осигурати да Кина не може лако да нападне острво.
Потенцијални рат између САД и Кине био би глобална катастрофа, са огромним економским и геополитичким штетама. Кина је у последњим годинама значајно унапредила своје војне способности, укључујући ракетне системе, носаче авиона и друге технологије, а сарађује са Ираном и Русијом у заједничким вежбама, градећи антизападни савез. Овакви развоји догађаја могли би довести до тоталног хаоса у свету.