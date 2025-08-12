БЛОКАДЕРИ СА ВЕЛИКОМ СТРАШЋУ УНИШТАВАЈУ ТРОБОЈКУ И БОРЕ СЕ ПРОТИВ ДИЗАЊА ЦРКВЕ НА ШТРАНДУ Вучевић: Устали су они који мрзе Србију и нашу веру, Нови Сад, они који хоће да отцепе Војводину НЕЋЕ УСПЕТИ
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић је приликом посете Ветернику поручио да блокадери неће успети да отцепе Војводину од Србије нити у немари да се не подигне православни храм на Штранду.
-Ветерничани, хвала на лепом дочекy! Хвала и пријатељима из Футога, Бегеча. Дошао сам да вам кажем - не дамо Србију - поручио је Вучевић.
Вучевић је подсетио да блокадери већ девет месеци нападају политичке неистомишљенике на сваком месту, иду на куће, те да то никада нико није радио.
-Као да је “41. или “45, правили су спискове за ликвидацију. Видите ли са каквом страшћу они уништавају српску тробојку и како се боре да се не подигне црква на Штранду. Када народ хоће да се дигне православни храм, устали су они који мрзе Србију и нашу веру, који мрзе Нови Сад, они који хоће да отцепе Војводину од Србије. Девет месеци нас тероришу - рекао је Вучевић.
Лидер напредњака замолио је грађане да не буду уплашени већ јачи него икад.
- Морамо да будемо јединствени, да не дамо нашу заставу, да не дамо нашу веру! Да не дамо Ветерник, да не дамо Нови Сад, да не дамо Србију! Живео Ветерник! Живео Нови Сад! Живела наша једина и никада покорена отаџбина! Живела Србија - поручио је Вучевић.