БЛОКАДЕРИ СУ ХТЕЛИ ДА ИЗАЗОВУ ГРАЂАНСКИ РАТ Месаровић: Хтели су да запале просторије странке, а нас да убију ДОСАД НЕВИЂЕНО ДИВЉАШТВО И МРЖЊА У НОВОМ САДУ
Потпредседница Владе и министарка привреде позвала је на прекид насиља и процесуирање свих оних који су, како је рекла, дивљали по Србији, истичући да су се у Новом Саду одиграли најмонструознији догађаји.
-Под хитно да се прекине ово насиље и процесуирају сви они који су дивљали по Србији, при чему су се најмонструознији догађаји одиграли у мом Новом Саду у ком су блокадери синоћ хтели да изазову грађански рат. До зуба наоружани нападали су грађане, просторије СНС, хтели су људе живе да спале. Ја сам сведочила свему томе. Са председником странке Милошем Вучевићем и мојим саборцима била сам у просторијама СНС на Булевару. Ноћас је било најстрашније до сада. Екстремисти су били добро припремљени, наоружани до зуба, и спремни да остваре свој мрачни сценарио – да изазову грађански рат - навела је Месаровић на свом Инстаграму.
Месаровић је истаклада су блокадери хтели да запале просторије СНС-а, само зато што мисле другачије од њих.
-Само зато што мислимо другачије и не желимо да се предамо насилницима и њиховим бесмисленим блокадама, гађали су нас бакљама, каменицама, алатом… хтели су да запале просторије странке, а нас да убију. Председник Вучевић је својим животом бранио просторије наше странке. Многи наши саборци и седам припадника Кобри је тешко повређено у хаосу који су целу ноћ изазивали фашисти блокадери. Много је грађана повређено у овом крвавом пиру блокадера којима и јесте циљ био да се пролије крв на улицама, да убијају сопствени народ, и да се изазове грађански рат. Желим да се што пре опораве припадници Кобри и моје страначке колеге и да наставимо даље нашу заједничку борбу за нашу Србију и све њене грађане! Не смемо дозволити да икада више нашим градовима дивљају хорде наоружане моткама, циглама, топовским ударима, бакљама… које газе све пред собом, разбијају главе грађанима, рањавају припаднике полиције, пале просторије странке политичких неистомишљеника. Србија никада није била на страни фашиста! Грађани Србије не желе да гледају крваве трагове на улицама, желе мир и стабилност, извесну будућност за сву децу и себе, све оно што гарантује политика нашег председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем.
Не могу да искључим емоције јер овако нешто никада нисам доживела, такво дивљаштво и мржњу од стране најекстремнијих антисрпских група блокадера фашиста. Поносна сам на нашег председника странке Милоша Вучевића који је ноћас својим животом бранио све нас, све пристојне грађане који не желе хаос и безакоње, нашу Србију, и будућност свих њених грађана - навела је Месаровић.