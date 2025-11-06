БЛОКАДЕРИ ЗЛОУПОТРЕБЉАВАЈУ ЖЕНУ КОЈА ЈЕ ПРЕЖИВЕЛА ОГРОМНУ ТРАГЕДИЈУ! Лидер СНС Вучевић ставио тачку на лажи: Није се пуштала музика против Хрке, хтели су да покажу патриотски набој
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања изјавио је гостујући на К1 телевизији да се синоћ испред Скупштине није пуштала музика против Дијане Хрке, већ су окупљени тиме показали свој патриотски набој.
- Има и даље напетости и углова гледања различитих. Не мислим да ће преко ноћи све да нестане. Имаала је Србија увек напетости. Микада није било да се трагедија злоупотребљава политички. Нијенормално да неко пуца на некога, да запали некога у шатору. Да неко 12 месеци инструментализује трагедију, није нормално. Бришу се границе, намећу нам да је све дозвољено. Легитимизује се сваки вид насиља, увреде, напади, да је нападач неко ко се бори за правду, да институције не раде, зачларани круг. То је за мене опомена да нисмо сви политички зрели. Да политичке разлике имају неки нови обрис,да урушавају државу. Не ојачава се држава кроз пруларизам већ се поништава држава. Како можете да подржите неког у штрајку глађу. Могу да разумем да подржавате Хркине идеје и ставове, а не у томе да угрози свој живот. И то са вувузелама. Не могу да Мрдића подржим у штрајку глађу већ у борби за правду. Нико г не наговарамо да се упушта у штрајкове глађу. Мора да постоји вера и поштовање институција. Не оспотравамо њивове погледе и захтеве. Злоупотребљава се жена која је преживела огромну трагедију. Још их је 15 који ћуте и тихују. Све породице морамо да поштујемо. А не да их злоупотребљавамо. Видите да Хрку злоупотребљавају политичари и блокадери - рекао је Вучевић.
Није се пуштала музика против Хрке, изјавио је Вучевић, већ да се људи окупљају и покажу свој набој патриотски.
- Не можете да им забраните да се друже, можда су те песме подршка Угљеши и ветеранима у свом захтеву и просецу. То нису песме против некога. Зашто је увек то против некога. Одвратна тумачења и извлачење из контекста. Сви око Хрке скандирају најгоре против председника. Где је онда бол и туга. Молим све да престану штрајку глађу, да наставе борбу за оно што желе. Јел треба да погине неко нови за правду на станици. Јел треба неко да буде спаљен. Мислим да смо се удаљили километрима од трагедије, она је само формално увод - рекао је Вучевић.
Желимо да нам се никада више не догоде трагедије, страдања и обрачуни
Кордони раздвајају многе скупове и у другим државама, подсетио је Вучевић.
-Никада нису сви сагласни. Када неко каже да не мислиш као ја, имам право да те протерам, лустрирам, убијем. Е то поништава демократију и уништава државу. Први пут имамо да неко забрањује туше политичка мишљења, странке. Ишло се и на куће. Поруке да нема разговора, поруке које руше сваки мост. Да спале Србију па да изађе као боља и снажнија. То није могуће. Можете да забраните да мислим онако како мислим, да имам право на страначке просторије, на политичко окупљање. Долазимо до тога да кажу ми смо људи, они су ћацад. Они су покемони, нису људи. Прво зло је Вућић. Призива се несрећа. А желимо да нам се никада више не догоде трагедије, страдања и обрачуни. Све супротно од онога за ђта су требали да се залажу. Праве буку да не чују никога. Ако Хрка хоће да разговара увек је добродошла. Не треба никоме наметати да мора да разговара ако не жели. Упутио је председник више пута апел на разговор. Ми смо носиоци власти, имамо одговорност. Зато смо сачували Србију, ниједан живот није изгубљен за годину дана. Нисмо позивали на обрачун, полиција је минималну силу примењивала. Тиме смо показали одговорност - рекао је Вучевић.