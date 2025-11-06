clear sky
ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ Лажне ЛАБУБУ ЛУТКЕ садрже токсични DEHP до 250 пута преко дозвољеног

06.11.2025. 09:12 09:29
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
a
Фото: Screenshot Youtube / Coke Duck

СТОКХОЛМ: Шведска агенција за хемикалије открила је висок ниво забрањене супстанце ДЕХП у лажним луткама Лабубу са меким пуњењем.

ДЕХП је токсичан за репродукцију и забрањен је у играчкама у Шведској још од 1990-их, али се и даље користи у неким деловима света за омекшавање пластике, пренео је шведски "Кем".

Нивои супстанце у луткама тестираним ове године, како се наводи, били су и до 250 пута виши од дозвољене границе.

Фрида Рамстрем из шведске агенције за хемикалије рекла је да је "запањујуће да играчке намењене деци садрже забрањене супстанце више од 20 година".

Велика потражња за луткама Лабубу довела је до прилива јефтиних лажних примерака изван ЕУ, а шведска царина је ове године зауставила улазак више од 5.300 таквих лутака.

ДЕХП представља посебан ризик за малу децу која често стављају играчке у уста, док неке лутке нису прошле ни основне безбедносне тестове - лако се кваре и делови могу да представљају опасност од гушења.

Шведске власти, укључујући агенцију за хемикалије, царину и агенцију за заштиту потрошача, раде заједно како би зауставиле дистрибуцију опасних кривотворених играчака.

Пред Црни петак и божићну куповину, власти упозоравају родитеље да не купују кривотворене играчке својој деци, јер оне могу да садрже опасне супстанце и друге недостатке који их чине небезбедним.

Вести Друштво
