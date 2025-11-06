СИМБОЛ ОТПОРА БЛОКАДАМА, ЈЕДИНО НЕПОКОРЕНО МЕСТО 12 МЕСЕЦИ! Вучевић о нападима на Пионирски парк: Само он смета, а њихове блокаде су у реду?!
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић изјавио је гостујући на К1 телевизији да је Ћациленд једино место отпора и једино непокорено место у протеклих 12 месеци од стране блокадера.
-Ћациленд је симбол отпора блокадама, једино непокорено место 12 месеци од стране блокадера. Баш само то место, 3 или 4 хектара, само је ту проблем, када би то нестало све би било идеално. Њима је то симбол отпора њиховој блокади. Они хоће да малолетну децу изведеду на улице да дођу до циља. Родитељи су одговорни за њих. Мислим да није нормално да ђаци сами одлучују да ли иду или не у школу. Не видим ту много логике. Пионирски парк је симбол отпора, то је мали део који не могу да блокирају. Има симболичко значење, веће него функционално. Има надограђену функцију, борба да се Србија врати нормалном животу. Да ли је Ректорат под блокадама, да ли имате факултете који су под блокадерима? Значи није све како треба да буде. Само Пионирски парк смета, а све њихове блокаде су у реду, а незаконите су. Све су блокирали, школе, судове, болнице, раскрснице. Невладин сектор плаћен од других влада. Жао ми је што нисмо ишли са америчким законом да се види како се финансирају невладине организације. Који је интерес других влада да финансирају невладине организације у другим државама. Не мислим да сам наисправнији, можда други имају бољу перцепцију Србије и њене геополитчке позиције - рекао је Вучевић.