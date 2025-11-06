БАНКЕ ВИШЕ НЕЋЕ ИЗДАВАТИ ЧЕКОВЕ Нова реалност плаћања узнемирила грађане
Након деценија као стабилног дела немачког финансијског система, систем наплате чекова полако излази из употребе.
Бундесбанка је саопштила да ће ова метода бити укинута крајем 2027. године.
Главни разлог – мала употреба
У 2024. години обављено је само око два милиона трансакција чековима, што чини тек 0,01% свих безготовинских плаћања. Чек је у дигиталном добу постао непрактицан и скуп, због потребе за ручном обрадом и папиром.
Истовремено, СЕПА трансфери и СЕПА instant - преноси (Echtzeitüberweisung) све више преузимају примат у платном промету. Бундесбанка истиче да тржиште природно прелази на модернија, аутоматизована решења, што је део глобалног тренда напуштања папирних плаћања.
Последице за банке и фирме
Укинуће наплате чекова значи да ће техничка инфраструктура за аутоматску обраду чекова између банака бити угашена.
Многе банке и штедионице већ не нуде ову услугу.
Очекује се да ће домаћи чекови у Немачкој бити коришћени само у изузетним случајевима.
Бундесбанка саветује фирмама и организацијама које још користе чекове да преиспитају своје процесе и пређу на алтернативне методе плаћања.
Важне информације о чековима у Немачкој
За чекове до 6.000 евра користи се тзв. безконтактна обрада чекова (БСЕ), где папирни чек није физички размењен.
За чекове изнад 6.000 евра постоји електронска обрада (ИСЕ), где се преноси дигитална слика чека, а не оригинал.
Правни оквир за ИСЕ регулише Уредба о обрачунским центрима у промету чекова.
Бундесбанка поручује: крај наплате чекова означава још један корак ка потпуној дигитализацији плаћања у Немачкој.
Процене говоре да у Немачкој живи око 300.000 до 400.000 Срба, што значи да ће укидање наплате чекова утицати и на њих, нарочито оне који и даље користе чекове за пословне и приватне трансакције.